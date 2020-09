O corpo da transexual Stélio Constantino Barboza (38) foi encontrado nesta manhã de terça-feira (29), numa trilha do córrego Buriti Lagoa, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Transeuntes que passavam pela pista de caminhada viram um corpo numa árvore e acionaram a PM. Os bombeiros foram chamados e constaram o óbito. A Perícia esteve no local realizando os realizando os trabalhos de praxe. A identificação da vítima foi revelada pelo Delegado Giuliano Beatzu. O caso foi registrado como suicídio.