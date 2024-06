Corpo do Cantor Nahim é Velado na Alesp

O Cantor Nahim Jorge Elias Júnior (71) morreu na manhã de quinta-feira (13), em Taboão da Serra/SP. A morte do cantor foi registrada como “suspeita” e, segundo as autoridades, ele teria caído de uma escada. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou em nota:

“Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o aso foi registrado como morte suspeita na 1ª DP de Taboão da Serra”.

VELÓRIO/SEPULTAMENTO:

Nahim foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul de São Paulo, até as 10h desta sexta-feira (14). A cerimônia começou às 20h de quinta (13). O acesso foi liberado para o público em geral: fãs, parentes e amigos do cantor.

O caixão com o corpo do artista deixou a Alesp por uma rampa em direção a um carro fúnebre em direção a um cemitério em Miguelópolis, no interior do estado, onde nasceu. O sepultamento está marcado para às 16h.

Ex-esposa de Nahim, Andreia de Andrade contou que o artista deixou lista de exigências para quando morresse. Dentre elas, uma despedida com muita música.

Durante a despedida a Nahim os fãs cantaram “Dá dá dá o seu coração”, um de seus sucessos nos anos 80, e levaram cartazes com mensagens de carinho ao ídolo.