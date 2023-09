PF realiza perícia em local onde corpo foi encontrado encontrado dentro de um contêiner no Porto de Santos. O órgão foi acionado após o escaneamento do contêiner, realizado pelas autoridades do terminal, identificar uma imagem que se assemelhava à silhueta de uma pessoa.

Após a abertura do contêiner, verificou-se que o cadáver estava em avançado estado de decomposição. O navio que transportou o contêiner partiu do Porto de Tânger, no Marrocos, e atracou em Santos no último dia 10 de setembro.