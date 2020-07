O corpo de um homem não identificado com pés e mãos amarrados e em estado avançado de decomposição foi encontrado hoje (10) numa área de mata do Jardim Rancho Alegre, em Campo Grande/MS. Populares localizaram o cadáver e acionaram a polícia. “Nem idade dava para saber, já que o estado de decomposição está bem avançado”, disse Giulliano Carvalho Biacio, da 6ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. A Perícia esteve no local e apontou seis perfurações no corpo que deve estar ali a pelo menos uma semana. A Polícia apura o caso.