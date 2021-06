Um corpo em avançado estado de decomposição foi retirado nesta manhã de terça-feira (29) do Rio Aquidauana, na região do distrito de Piraputanga. A vítima seria um homem ainda não identificado. De acordo com as primeiras informações o cadáver foi resgatado por volta das 10 horas com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia. Um vendedor que estava registrando imagens da região teria avistado o corpo na região da Cachoeira da Ilha. O local é de difícil acesso devido as corredeiras. O cadáver foi encaminhado ao IML.