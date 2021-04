NOVA ALVORADA DO SUL-MS (Correspondente) – Identificado o corpo encontrado na tarde de segunda-feira (19) carbonizado às margens da BR-163. Trata-se de Aliana Dias dos Santos (41). O corpo estava envolvido em um tapete e as roupas íntimas abaixadas até o joelho. A vítima apresentava afundamento de crânio. Um macaco hidráulico foi localizado ao lado do cadáver o que sugere que foi usado na pancada na cabeça. Funcionários de uma empresa sucroalcooleira Biosev apagavam um princípio de incêndio em um canavial quando avistaram o cadáver e acionaram a polícia. Estiveram no local equipes da Polícia Civil do Município e da perícia de Dourados realizando os levantamentos de praxe.

O caso é investigado como homicídio.