O cadáver encontrado parcialmente carbonizado no último domingo (27) e com perfurações no pescoço foi identificado através de um prontuário médico. Trata-se de Elias Ribeiro, 29 anos desaparecido desde o dia 22 de setembro. O corpo foi encontrado em Três Lagoas numa região conhecida como Cascalheira.

Policiais do SIG localizaram a esposa da vítima; uma mulher de 38 anos. Que ao saber da morte do marido ficou surpresa afirmando que ele não tinha desavenças com ninguém. Contudo em agosto deste ano Elias atropelou uma garota de 12 anos que a deixou em coma. A menina voltava da escola no Bairro Novo Oeste e precisou ser transferida para Campo Grande, devido a gravidade dos ferimentos e recebeu alta no dia 25 de setembro, dia em que o homem foi achado morto. O caso segue em investigação.