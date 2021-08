A Polícia Civil e Perícia confirmaram que dois corpos foram encontrados na área de matagal queimado, na saída do Jardim Noroeste, em Campo Grande, nesta segunda-feira (16). A princípio as vítimas seriam um homem e uma mulher, que teriam sido esquartejados e depois desovados no local.

Conforme o delegado Nilson Friedrich, da 4ª Delegacia de Polícia Civil, os corpos das vítimas estavam distantes 105 metros. Foi identificado que os corpos foram esquartejados e, conforme o delegado, os cortes foram precisos, feitos possivelmente com alguém com conhecimento.

Além disso, os cortes foram feitos com faca, mas nenhuma arma foi encontrada no local. Inicialmente, os corpos não estavam inteiros ou então algumas partes podem ter sido completamente queimadas. Será feita busca no banco de desaparecidos da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio).

A mão da mulher estava quase intacta, o que pode facilitar a identificação pela digital. Para a polícia, a suspeita é de que o incêndio, que teria começado no domingo (15), foi criminoso. O caso é investigado como duplo homicídio qualificado.

Entenda o caso

Um motociclista que passava pela região, após fazer a limpeza de piscinas em um condomínio, percebeu o corpo na área queimada. Ele pensou que se tratasse de um animal, mas depois viu os cabelos e acionou a polícia ao entender que era uma pessoa.

As vísceras da vítima estavam expostas e foi encontrado um pé, não totalmente carbonizado. Na noite de domingo, Corpo de Bombeiros foi acionado por conta de um incêndio no local.

Fonte: Midiamax