O feriado de Corpus Christi celebrado nesta quinta-feira (3) será novamente diferente dos anos anteriores em Campo Grande. A data, que tradicionalmente lotava o Centro da Capital, vai ser vazio pelo segundo ano consecutivo. Ainda assim, os comércios vão abrir as portas normalmente. A recomendação das autoridades é sair de casa quando necessário e utilizar máscara e álcool em gel sempre. Além disso, o toque de recolher começa às 21h.

Confira o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi:

Órgãos públicos

Os órgãos públicos municipais e estaduais não vão atender nesta quinta-feira de feriado. Somente serviços essenciais, como atendimento em saúde e serviços de segurança pública vão funcionar.

O governo de MS decretou ponto facultativo no dia 4, mas a prefeitura de Campo Grande vai seguir com atendimentos normalmente na sexta-feira.

Saúde

Na área da saúde, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) fecham em Campo Grande. Apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente, abertas 24 horas para atendimento à população.

Campo Grande possui quatro CRS, localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia. Há seis UPAs nos bairros, localizadas no Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Além disso, 20 unidades básicas estarão abertas para aplicar a vacina contra a covid-19. Até a publicação desta matéria, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) não tinha divulgado esses locais.

Comércio

Mesmo sendo feriado, os comerciantes devem atender normalmente amanhã, já que é considerado ponto facultativo, segundo a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas). O presidente do instituição, Adelaido Vila informou que as lojas da Capital estarão de portas abertas principalmente por conta do momento oportuno para o varejo faturar.

“A expectativa é muito boa para este dia 3, até porque nós temos pagamento de folha acontecendo e também as vésperas da segunda data mais importante do primeiro semestre, que é o dia dos namorados”, disse ele.

Supermercados

Os supermercados também vão abrir as portas nesta quinta-feira em Campo Grande. De acordo com a AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), os estabelecimentos atendem normalmente.

Shoppings

Shopping Campo Grande: O shopping abre as portas neste feriado. Os serviços de alimentação e lazer atendem das 10h às 21h. Já as lojas e quiosques atendem do meio-dia às 20h.

Shopping Bosque dos Ipês: Todas as operações, como lojas e praças de alimentação atendem das 11h às 21h no shopping no feriado. As lojas entretanto, podem optar por abrir ou não. Os cinemas funcionam conforme programação, enquanto o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e Fácil ficam fechados.

Shopping Norte Sul Plaza: O local abrirá normalmente, das 10h às 21h. A abertura das lojas também é facultativa. Já o funcionamento dos restaurantes da praça de alimentação será das 10h às 21h, enquanto o Cinépolis atende conforme programação.

Shopping Pátio Central: Funciona das 9h às 15h amanhã, com Happy Hour das 11h30 às 15h.

Ônibus

O transporte coletivo vai continuar circulando nas ruas de Campo Grande, mas funcionam em ritmo de feriado. O que quer dizer que os ônibus circulam com frota reduzida.

​Delegacias

As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.

Depac Centro

Padre João Crippa, 1581 – Centro (3312-5700)

Depac Cepol

Rua Soldado-Policia Militar Reinaldo de Andrade, 167 – Tiradentes (3318-9000)

Delegacia da Mulher (Casa de Mulher Brasileira)

Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Imã (3304-7575)