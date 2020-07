A implantação de 69 Km de corredores de ônibus, prevista no plano diretor de mobilidade urbana de Campo Grande, em vigor desde 2009, pelo planejamento da Agetran, vai reduzir em até 20% o tempo de viagem dos ônibus, tanto centro/bairro, quanto bairro/centro. Este ganho de funcionalidade será estendido a todo o sistema de transporte, utilizado diariamente por 220 mil pessoas, quando os demais corredores (sul e norte) estiveram funcionando na plenitude.

Este impacto já será sentido à curto prazo, quando estiver funcionando o corredor sudoeste, que está em estágio mais avançado de implantação. Os ônibus hoje demoram 30 minutos para chegar ao centro da cidade, tempo cronometrado quando deixam o Terminal Aero Rancho, após o embarque do último passageiro. Este ganho de 6 minutos, que também será alcançado no sentido inverso (centro-bairro), com os corredores da Guia Lopes/Brilhante e Marechal Deodoro.

A redução do tempo de viagem será possível porque a velocidade média dos ônibus aumentará de 16 para 25 km por hora. Como trafegarão na faixa exclusiva, os coletivos terão trânsito livre, com semáforos funcionando de forma sincronizada nos cruzamentos onde haverá estações de pré-embarque. Além disso, não terão de disputar espaço com os demais veículos em circulação pelas ruas.

Além de tornar a viagem mais rápida, com o percurso sendo feito em menor tempo, em consequência os usuários ficarão menos tempo nos terminais e estações de pré-embarque, porque o intervalo de passagem entre um ônibus e outro será menor, sem necessidade de aumentar a frota em circulação o que encarece a tarifa. Mais ônibus significa maior quilometragem, custo operacional maior, o resultado final desta equação é o passe de ônibus mais caro.