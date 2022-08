Na Sessão desta quinta-feira (11), foi aprovado em segunda discussão o Projeto de Lei n. 10.322/22, de autoria do vereador Clodoilson Pires, que institui o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural do Bairro Tiradentes. O projeto, que conta com assinaturas conjuntas, segue para a sanção da prefeita antes de se tornar lei.

O Bairro Tiradentes é o sétimo mais populoso da capital, contando com mais de vinte mil habitantes. Pela sua localização e extensão, abrange diversas classes sociais e tem uma vasta gama de serviços oferecidos ali mesmo, sobretudo no ramo da alimentação.

A avenida escolhida para se tornar o corredor, Marquês de Pombal, possui em sua extensão estabelecimentos que vão desde os pequenos, como espetinhos e hot-dogs, até locais mais sofisticados como o “Gastrota”, conhecido como o maior Parque Gastronômico de Mato Grosso do Sul.

“O objetivo é desenvolver ainda mais a região, tendo em vista um conceito moderno de urbanismo, que ao invés de centralizar toda a boa infraestrutura, cria polos regionais que facilitam a vida dos moradores pela menor necessidade de locomoção e maior dinâmica na economia local” comentou o vereador.

No trâmite legislativo ainda é necessária etapa de sanção da Prefeita Adriane Lopes para que o projeto seja efetivado como lei. O prazo para a manifestação do Executivo é de quinze dias, sendo três os cenários possíveis: sanção, veto ou omissão.

No caso de ausência de manifestação, considera-se o projeto sancionado tacitamente, tendo o mesmo efeito da sanção escrita. No caso de veto, o projeto volta à Casa de Leis para que os parlamentares decidam se seguem a orientação do Executivo ou derrubam o veto, caso em que o projeto se torna lei através de outorga.