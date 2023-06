Corredora de 70 anos recebe reconhecimento por iniciativa do vereador Beto Avelar

Toda semana dona Maria Helena Rodrigues sai de casa em direção à Câmara Municipal para vender sopa paraguaia. Mas nessa semana foi diferente. Dona Maria Helena recebeu uma Moção de Congratulação por iniciativa do vereador Beto Avelar pelos resultados obtidos no esporte. Aos 70 anos, ela disputa corridas dentro e fora de Mato Grosso do Sul. Tudo pago pela renda obtida com a venda de sopa paraguaia.

Ao todo foram 100 corridas e 20 pódios. A mais recente conquista de Maria Helena foi o primeiro lugar na categoria 70 anos da modalidade 05km da 1ª Corrida Unimed Campo Grande, disputada dia 27 de maio. Em 2023, ela também venceu a Corrida da AMA – Associação de Pais e Amigos do Autista. Na carreira da corredora, há participações em duas corridas São Silvestre, e dezenas de provas regionais

“A homenagem é uma forma de proporcionar o reconhecimento pelos resultados alcançados, mas também pela dedicação nesta jornada esportiva como corredora. Dona Maria Helena é uma inspiração a todos na busca de qualidade de vida e na prática do esporte. Aos 70 anos, ela supera as barreiras econômicas e coloca para si o desafio de correr atrás de um sonho e tem conseguido ótimos resultados”, destaca o vereador Beto Avelar.

Maria Helena explica que começou a correr para reduzir os problemas causados em decorrência da obesidade e diabetes, os dois primeiros obstáculos superados na vida de atleta. O dinheiro da venda da sopa paraguaia é utilizado para pagar despesas como tênis, alimentação, inscrições ou viagens para disputar competições. Porém, em nenhum momento pensou em parar. “Vou continuar trabalhando e correndo enquanto Deus assim permitir”, afirma Maria Helena.

Maria Helena continua correndo atrás de incentivo para brilhar no esporte de Campo Grande e demonstrar que empenho no esporte não tem idade. Por isso, sempre que você encontrar a dona Maria Helena pode comprar a sua deliciosa sopa paraguaia e colaborar com um pequeno passo nessa grande corrida na busca pelos sonhos de vitória.