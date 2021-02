A Corregedoria-Geral de Justiça recebeu em audiência as representantes dos Organismos Internacionais Bradopta (sediado na Espanha) e Il Mantello (sediado na Itália), respectivamente as advogadas Paula Guitti Leite e Ana Maria Medeiros Navarro Santos, com representação em Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade as representantes nacionais dessas associações fizeram questão de enfatizar ao Corregedor-Geral de Justiça, Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, a necessidade de novos incentivos para fomentar a adoção internacional.

Disseram elas que a adoção internacional ostenta caráter subsidiário/excepcional. Ocorre quando esgotadas todas as tentativas de colocação da criança e adolescente na família extensa e na ausência de adoção nacional.

Para que a criança e o adolescente sejam encaminhados ao sistema de adoção internacional é imprescindível que esta modalidade de adoção ofereça reais vantagens ao adotando, levando em conta seu melhor interesse, como previsto na Convenção da Haia e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Há necessidade de destituir o caráter místico ou misterioso do instituto da adoção internacional. Afinal, as adoções internacionais são conduzidas de forma transparente por essas Associações e sob o comando do Poder Judiciário, com absoluta segurança. A história registra emocionantes momentos entre adotantes e adotados. Não raro famílias adotam crianças e adolescentes com muito amor, independentemente de raça, cor ou de problema de saúde”, concluíram as advogadas.

O Des. Luiz Tadeu, que também preside a CEJAI (Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional), ressaltou o trabalho altruístico e eminentemente social feito pelos diretores da Bradopta e da Il Mantello e de suas representantes no Estado. “Precisamos divulgar os êxitos obtidos com adoções internacionais, graças ao laborioso trabalho dos nossos magistrados”, concluiu, ressaltando ainda a disposição da Corregedoria-Geral de Justiça de aprimorar cada vez mais as habilitações para adoção internacional, levando em conta o melhor interesse da criança ou adolescente, quando impossível a adoção nacional.