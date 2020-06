A Corregedoria da Polícia Civil de MS por meio de nota afirmou que medidas serão tomadas quando ao afastamento compulsório de Márcio Shiro Obara, ex-titular da DEH e do e do investigador da Polícia Civil, Célio Rodrigues Monteiro presos na 3º Fase da Operação Ormertá. Ambos são apontados como integrantes da Organização Criminosa na qual seria chefiada por Jamil Name e Jamil Name Filho, presos no final do ano passado na 1º fase da Ormertá.