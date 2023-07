Correios, ApexBrasil e Shopee se unem para levar produtos brasileiros ao Sudeste Asiático

A partir da assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU), os Correios, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Shopee, a maior empresa de comércio eletrônico do Sudeste Asiático, passarão a atuar conjuntamente para ampliar e promover as vendas brasileiras em países como Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Taiwan, Vietnã e Tailândia.

“A parceria irá abrir novos horizontes às exportações de micro e pequenas empresas ao mercado do sudeste asiático e, por meio dos Correios, podemos dar apoio a esses empresários, facilitando as conexões. Além disso, esta parceria propiciará o desenvolvimento de outras soluções inovadoras, ainda mais sintonizadas com as tendências do e-commerce crossborder, em constante evolução. Porque, afinal, é isso que os Correios têm entregado ao longo dos seus 360 anos de existência: serviços e produtos alinhados com as necessidades da sociedade”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Entre as ações previstas no acordo, está a realização de webinars de sensibilização e treinamento para as empresas sobre marketplaces internacionais, apoio para operação estratégica e adequada na plataforma Shopee, e assistência personalizada dos Correios na logística de envio e distribuição por meio do Exporta Fácil. A assinatura do Memorando vai ocorrer durante a 4ª edição do E-xport Meeting, tradicional encontro realizado pela ApexBrasil voltado para a internacionalização das empresas brasileiras por meio do comércio eletrônico internacional.

Também no âmbito da parceria, as instituições realizarão um projeto piloto crossborder, envolvendo empresas brasileiras que queiram exportar para Singapura. Inicialmente, serão selecionadas até 10 empresas com potencial exportador e interessadas em atuar nesse mercado para dar início ao processo de exportação já no segundo semestre de 2023. Ao longo do processo, o projeto irá então mapear as principais dificuldades na comercialização de produtos brasileiros na região, bem como identificar as melhores oportunidades de atuação do Brasil em Singapura por meio do e-commerce. A partir disso, será estruturado então um projeto robusto de atuação conjunta que possa facilitar o acesso das mercadorias brasileiras naquele país, e, assim, ampliar o número de empresas atendidas, bem como diversificar os mercados.

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções acessíveis, confiáveis e competitivas. Presente em 100% dos municípios do País, a estatal realiza a importante função de integração e de inclusão social, papel indispensável para o desenvolvimento nacional, por meio da maior infraestrutura logística do Brasil: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 87 mil empregadas e empregados.

O Exporta Fácil Correios é um conjunto de serviços que oferece facilidades para empresas e pessoas físicas que desejam exportar seus produtos de maneira mais simples.

“Eu acho muito importante trabalhar uma melhor inserção do Brasil no e-commerce mundial, inclusive no Sudeste Asiático, tendo em vista o potencial de crescimento que esse mercado vem apresentando nos últimos anos. Com essa união de esforços dos Correios, que já é nosso parceiro em outros acordos, e da Shopee, que é a maior empresa de comércio eletrônico naquela região, sem dúvida damos um grande passo para consolidar nossa presença na Ásia”, afirma o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

A gerente de competitividade da ApexBrasil, Clarissa Furtado, reforça que o acordo de colaboração vai ao encontro do objetivo estratégico da Agência de ampliar a qualificação das empresas brasileiras e sua competitividade para inseri-las no mercado internacional e aumentar a presença do país no exterior. “O ecommerce é um mercado em expansão e repleto de oportunidades. A ApexBrasil vem trabalhando em parceria com os principais stakeholders no Brasil e no exterior e firmando acordos de cooperação com diversas plataformas para promover as vendas brasileiras por esse meio em diferentes mercados. Agora, com mais essa parceria tão importante, chegaremos ao Sudeste Asiático”, conclui Furtado.

“Temos diversos casos de sucesso de vendedores que começaram a empreender com a gente e hoje empregam pessoas, mudaram suas vidas por meio da digitalização do seu negócio. A partir dessa parceria, iremos além, dando a oportunidade para que os empreendedores brasileiros possam expandir seus negócios internacionalmente”, comenta Felipe Lima, responsável por Desenvolvimento de Negócios na Shopee.

Correios e ApexBrasil

Os Correios e a ApexBrasil já foram signatários de Protocolo de Intenções e Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmados entre as partes em 2013. Ao longo dos anos, as duas instituições mantiveram um relacionamento de colaboração e, no final do ano passado, formalizaram um Memorando de Entendimentos (MoU) prevendo esforços de ambas as partes no apoio às empresas brasileiras que desejam exportar. Desde então, as instituições estão comprometidas a discutir juntas projetos que tenham como foco a capacitação de empresas brasileiras e a promoção das exportações tanto de modo tradicional como por comércio eletrônico.

Sobre o E-Xport Meeting

Nos dias 25 a 27 de julho, a ApexBrasil realizará a 4ª edição do E-xport Meeting – Encontro de E-commerce Internacional, no âmbito do Fórum E-commerce Brasil. O evento vai acontecer no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Painéis com os maiores especialistas da internacionalização via e-commerce farão parte da programação. A cerimônia de assinatura do Memorando de Entendimentos da ApexBrasil com Correios e Shopee também fará parte da programação e está prevista para o dia 26 de julho, às 14h30, no Auditório da ApexBrasil no Fórum Ecommerce Brasil – Transamérica Expo Center – SP.

O Fórum E-commerce Brasil é o maior evento de e-commerce no país, tendo recebido mais de 200 expositores e 15 mil participantes em 2022. Nesta edição, a ApexBrasil pretende sensibilizar o público do evento sobre as oportunidades de inserção em mercados internacionais por meio do comércio eletrônico, contando para isso com espaço de conteúdo complementar aos palcos principais.