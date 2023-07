Correios inaugura Centro Internacional

Os Correios inauguraram, na tarde de terça-feira (18), seu mais novo Centro Internacional de encomendas em Valinhos/SP. Esta é a primeira unidade alfandegada instalada fora de uma capital até então o tratamento das importações ficava restrito aos centros localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Participaram do evento o Ministro das Comunicações, Juscelino Filho; o Presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos; o Diretor de Operações da Estatal, Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior; o Superintendente Estadual dos Correios no interior de São Paulo, Sebastião Sérgio de Souza; o Presidente do Sintect-SP e Vice-Presidente da Findect, Elias Cesário de Brito Júnior; o Secretário-geral da Fentect, Emerson Marinho; os Deputados Estaduais de São Paulo Emidio de Souza e Márcia Lia; a Prefeita de Valinhos, Lucimara Godoy; e a Superintendente da Receita Federal do Estado de São Paulo, Márcia Cecília Meng. Além de autoridades, convidados e empregados dos Correios.

INSTALAÇÃO

Instalado em um complexo de 44 mil metros quadrados, o Centro Internacional de Valinhos possui capacidade de tratamento de 60 mil encomendas por dia. Situada às margens da rodovia Anhanguera, a unidade possui fácil acesso aos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, bem como a importantes estradas, como as rodovias dos Bandeirantes, Dom Pedro I e Santos Dumont.

INAUGURAÇÃO

A inauguração do Centro Internacional integra o rol de projetos estratégicos anunciado pelos Correios em maio com foco na modernização da infraestrutura logística. Com o funcionamento do novo centro, os Correios estão ampliando a capacidade de tratamento da carga internacional destinada a todas as regiões do Brasil.