Correios Log Supri ganha versão In house

As soluções de intralogística do serviço Correios Log Supri estão disponíveis agora na modalidade In house. Se antes era necessário que o estoque do cliente estivesse em um dos armazéns dos Correios, agora o lojista pode optar por ter o suprimento tratado dentro de seu próprio ambiente, de acordo com sua conveniência. O serviço está disponível em todos os municípios do país.

O Correios Log Supri é um serviço de logística de suprimento que oferece a gestão completa para os clientes que desejam profissionalizar o seu processo de supply chain. Através dele, os Correios cuidam da transferência de carga, armazenagem e distribuição de produtos, do recebimento do pedido até a entrega ao destinatário.

A modalidade Supri In house mantém as vantagens do Correios Log Supri, como redução de custos com mão-de-obra e área, racionalização do estoque de ativos e gestão do estoque com tecnologia de ponta (sistema WMS). A profissionalização da cadeia de suprimento otimiza recursos e possibilita que o comerciante foque no seu negócio principal.

A estatal é a maior empresa de logística da América Latina. Com 360 anos de experiência e uma vasta rede de distribuição, os Correios trabalham constantemente para desenvolver as melhores soluções para seus clientes, com foco em tecnologia e inovação, e mantendo a confiabilidade da sociedade.

Desde a sua criação, em 2019, o Correios Log Supri já fez a gestão do suprimento de logística de mais de 10 empresas, com faturamento acumulado de R$ 4,7 milhões até Julho/2023.

Para saber mais sobre a modalidade Supri In house, acesse https://www.correios.com.br/logistica/logistica-de-suprimentos .