Muita gente veio de fora da Capital para participar da edição 2022 da Corrida do Judiciário, realizada neste sábado, 10 de dezembro, no Parque dos Poderes. Os atletas participaram da corrida de 10 e de 5 quilômetros, além da caminhada. No total foram 642 atletas compareceram ativamente.

Idealizada pelo Des. Carlos Eduardo Contar, presidente do TJMS, a ação visou difundir hábitos de vida saudáveis, agregando a prática esportiva regular e orientada à rotina dos magistrados, servidores, colaboradores do Poder Judiciário e à sociedade como um todo.

Na corrida de cinco quilômetros, categoria feminino, levaram os troféus, Regiane Braga de Souza (1º lugar), Ana Laura Rios Domingues (2º lugar), Ana Julia (3º lugar), Karoline Panzini (4º lugar), e Rafaela Adriane Franco Gomes Alves (5° lugar).

Na categoria masculino, foram vencedores na corrida com percurso de cinco quilômetros Gustavo Barros de Souza (1º lugar), Guilherme Ademilson dos Anjos Santos (2º lugar), Maurinaldo dos Santos (3º lugar), Maicon Dieferson Gomes (4º lugar) e Vilmar Roberto Dis (5º lugar).

Na corrida de 10 quilômetros, categoria feminino, conquistaram as primeiras colocações Janine Rodrigues de Oliveira (1º lugar), Joana Miguel de Oliveira (2º lugar), Thais Aparecida Barateli (3º lugar), Eliane Gomes Cruz (4º lugar) e Rosinha Conceição (5º lugar).

Os vencedores no percurso de cinco quilômetros, categoria masculino, foram Glenison Gilbert de Carvalho (1º lugar), Caio Fabricius Souza Pompeu (2º lugar), André Rodrigues do Nascimento (3º lugar), Nelicio da Silva Antonio (4º lugar) e Ederson Rodrigo de Jesus Amorim (5º lugar).

Única servidora a conquistar um lugar no podium, lotada na 2ª Vara de Chapadão do Sul, além de ser conciliadora e mediadora, Joana Miguel de Oliveira não escondeu a alegria em alcançar resultados tão bons, já que ficou em segundo lugar na corrida de 10 quilômetros. Ela contou que começou a treinar esse ano e, diante dos resultados que vem obtendo, começou a se inscrever em corridas.

“Estou muito feliz em participar de um evento que faz parte do local onde trabalho. Fiquei um pouco receosa quando vi a estrutura do evento, pessoas bem preparadas, mas foquei e alcancei um lugar entre os vencedores. O clima ajudou, o percurso foi bacana, a corrida estava muito bem organizada. É claro que, quando se treina, a gente acredita na vitória, mas ver isso acontecer realmente é muito bom. Muito honrada em participar da Corrida do Judiciário”, disse ela.

Os cinco primeiros classificados nos 10 e 5 quilômetros da corrida receberam prêmio em dinheiro, do primeiro ao quinto colocado, masculino e feminino. Todos os participantes receberam medalha. Todos participaram do sorteio de brindes, fornecidos pelos patrocinadores. Havia espaço kids, food trucks e o evento foi animado pela banda Dona Norma.

Além disso, a prática esportiva é imprescindível para o bem-estar físico e mental, promovendo a qualidade de vida e a saúde das pessoas.