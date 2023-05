Corrida feminina é acusada de machismo após premiar campeã com eletrodoméstico

Os organizadores de uma corrida feminina na Espanha pediram desculpas depois de serem acusados de sexismo por dar à vencedora um processador de alimentos como prêmio.

Em um comunicado publicado no Twitter, a “Carrera de la Mujer”, organizadora do evento, disse que um dos patrocinadores da corrida de Madri ofereceu o processador de alimentos como prêmio e que está “alinhado com nosso conceito de promover valores saudáveis nos hábitos esportivos e nutricionais das mulheres”. “Promover uma alimentação saudável e o exercício físico são objetivos absolutamente essenciais para a Carrera de la Mujer”, acrescenta o comunicado.

📢 Comunicado oficial de la Carrera de la Mujer pic.twitter.com/JcjJuFLQ9O — Carrera de la Mujer (@CarreraMujer) May 8, 2023

“Com este produto, homens e mulheres podem cozinhar alimentos não processados em menos tempo e de forma mais simples. Entendemos que visto de uma perspectiva tendenciosa, pode gerar alguma polêmica e pedimos desculpas caso tenha ocorrido e se alguma mulher possa ter se sentido ofendida, mas é um produto que acreditamos não ter caráter machista e que é ideal para qualquer desportista que queira melhorar os seus hábitos alimentares. De qualquer forma, aceitamos as críticas, reiteramos nossas desculpas caso alguém tenha se ofendido e prometemos tomar medidas para evitar essa polêmica no futuro.”

O pedido de desculpas ocorreu depois que a secretária de Estado para a Igualdade e Combate à Violência de Gênero da Espanha, Ángela Rodríguez Pam, criticou o prêmio no Twitter. “Na Carrera de la Mujer, eles deram ao vencedor um processador de alimentos e aos demais produtos 0% [gordura]. Se você ganhar, você é dona de casa e se não, pelo menos você vai emagrecer”, escreveu Rodríguez Pam.

A Carrera de la Mujer sediou 19 corridas em toda a Espanha até agora em 2023, de acordo com o comunicado dos organizadores da corrida, e por vários anos excluiu marcas relacionadas a sexo, política, religião ou qualquer coisa viciante – como álcool, tabaco ou jogos de azar – de associando ao evento.

Os organizadores disseram que 32.000 mulheres participaram da corrida de domingo(7) e que o evento luta contra o câncer de mama e promove uma vida saudável e o esporte entre as mulheres há 19 anos.