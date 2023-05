Corteva Agriscience leva à Agrishow 2023 inovações para auxiliar os produtores nos desafios da lavoura

A Corteva Agriscience, integra mais uma vez a Agrishow — Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, que ocorrerá de 1 a 5 de maio, em Ribeirão Preto (SP). Na 28ª edição do evento, a empresa destaca suas soluções em sementes e proteção de cultivos, incluindo biológicos, para auxiliar o agricultor a maximizar sua produtividade e enfrentar os principais desafios da lavoura.

Para a Agrishow 2023, a Corteva reforça seu portfólio de soluções biológicas para nutrição e controle nas culturas de cana-de-açúcar, soja, milho e outras especialidades. Entre as inovações da companhia estão os produtos para solubilização de fósforo OmsugoTM Eco (para cana-de-açúcar) e o OmsugoTM P (para soja), os nematicidas microbiológicos InlayonTM Eco (cana) e InlayonTM (soja e algodão) e o inseticida microbiológico Tezpetix™ Beauve.

OmsugoTM Eco e OmsugoTM P são compostos por duas cepas distintas, exclusivamente selecionadas e desenvolvidas pelos pesquisadores da Embrapa nos últimos 18 anos. Eles aumentam a disponibilidade do fósforo que fica retido no solo e matéria orgânica e maximizam a eficiência nutricional das plantas através de um melhor aproveitamento da adubação fosfatada, contribuindo com ganhos na produtividade e longevidade da lavoura e na otimização dos investimentos passados e futuros do campo.

Para a sustentabilidade e proteção da lavoura, o agricultor pode contar também com InlayonTM Eco e InlayonTM, nematicidas microbiológicos que ajudam a maximizar o potencial produtivo das plantas e proteger as raízes, contribuindo para uma lavoura mais saudável e produtiva. Com uma cepa exclusiva, descoberta em solo brasileiro, é originalmente eficaz no controle dos principais nematóides, proporcionando o melhor estabelecimento da planta.

TezpetixTM Beauve chega como uma ferramenta complementar ao controle químico, para o manejo de Dalbulus maidis, conhecida como cigarrinha do milho, um dos principais problemas enfrentados pelos produtores desta cultura. A solução, alinhada com os programas de manejo integrado de pragas (MIP), contribui para evitar os danos por enfezamento e proteger o potencial produtivo da lavoura. A solução biológica, em uma oferta combinada, traz excelentes entregas no campo.

Lavouras protegidas

Na Feira, além dos biológicos, os visitantes podem conhecer o portfólio em constante evolução que a empresa possui na Linha Cana, composto por herbicidas, inseticidas, fungicidas e maturadores. Para os citricultores, a Corteva conta com a Linha Citrus, que possui inseticidas, fungicidas, acaricidas e herbicidas, um portfólio em crescimento com o objetivo de entregar soluções diferenciadas para o agricultor, que combatem as principais pragas e doenças que comprometem a cultura.

Em proteção de cultivos para a cultura da soja, os produtores podem conhecer diversas novidades que trazem a inovação presente no DNA da Corteva e foram desenvolvidas após muitos anos de pesquisa, com foco em auxiliar o dia a dia do agricultor na produtividade, como os fungicidas Viovan®, Aproach Power® e Vessarya®. Os três fungicidas contam com o princípio ativo OnmiraTM active, que possui uma formulação inovadora que dispensa o uso de óleo, aumentando a velocidade de absorção dos ativos e diminuindo o risco de lavagem pela chuva.

Biotecnologia

Na 28ª edição da Feira, a Corteva destaca o Sistema Enlist®, que já está em sua segunda safra e traz evolução e uma nova opção de escolha ao agricultor. Formado pelos pilares de Sementes e Biotecnologia, Herbicidas e Genética de Alta Performance, e sustentado pelo pilar de Boas Práticas Agrícolas, o Sistema Enlist® promove uma experiência completa ao agricultor e possui como principais benefícios: diversidade, conveniência, flexibilidade e maior controle na aplicação, por isso é considerado a escolha mais simples para a produtividade evoluir.

As sementes Enlist E3® são tolerantes ao Enlist® Colex-D® (novo 2,4-D sal colina), glifosato e glufosinato de amônio. Já as sementes Conkesta E3®, além da tolerância aos três herbicidas, trazem também duas proteínas Bt (Cry1F e Cry1Ac) para o manejo das principais lagartas na cultura da soja. Com o Sistema Enlist®, o produtor tem muito mais flexibilidade e pode escolher como e quando aplicar os herbicidas, desde a dessecação até a pós-emergência da soja Enlist®, proporcionando um alto controle de plantas daninhas e altas produtividades.

A tecnologia Enlist® está disponível nas variedades de marcas licenciadas e próprias da Corteva (Pioneer®, Brevant® Sementes e Cordius®). O Sistema também conta com o herbicida Enlist® Colex-D®, que oferece excelente eficácia no controle de plantas daninhas, além de redução no potencial de deriva de até 90%, ultrabaixa volatilidade e redução de odor.