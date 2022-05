Após longo período de trâmites burocráticos, a prefeitura de Corumbá teve a autorização da Caixa Econômica Federal (CEF) para finalizar o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), localizado no bairro Guanã. Iniciada em 2013, foi orçada na época em R$ 3,5 milhões, sendo 90% de recursos federais, por meio da segunda etapa do PAC 2, e 10% de contrapartida do município.

CIE seria inaugurado em 2016. Após longo processo com a então empresa responsável em 2020, a atual gestão retomou a construção. Com a nova autorização da CEF será realizada uma nova licitação. A previsão é que as obras retomem em julho e o Centro finalizado. “A empreiteira que venceu a licitação abandonou a obra e desde então, trabalhamos para fazer outra licitação. Como a obra recebeu um grande volume de recursos federais, precisávamos do aval da Caixa”, explica o prefeito.

Para concluir o município vai arcar com R$ 2,5 milhões em recursos próprios. Se fosse concluída no tempo certo, o gasto seria de R$ 500 mil. Agora a prefeitura aplicará recursos próprios, ou terá de devolver R$ 3 milhões, dinheiro gasto pelo antigo gestor. “Defendemos o respeito e a transparência na aplicação dos recursos públicos e não seria justo com a população devolver esse dinheiro e ficarmos com o CIE inacabado. Por respeito aos contribuintes, concluiremos a obra para atender esse antigo anseio da comunidade”, concluiu Marcelo Iunes.

CEI

O Centro de Iniciação é composto de ginásio poliesportivo com arquibancada; área de apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia, sanitário público) e estruturas de atletismo na parte externa. São 3.750 m² de área construída em uma área total de 7 mil metros².

Haverá espaço para modalidades paraolímpicas: esgrima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, voleibol sentado e goalball. O futsal, modalidade não olímpica, também será contemplado. O projeto elaborado possui acessibilidade para atletas, paratletas e visitantes.