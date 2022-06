O Conselho Municipal de Saúde faz nesta quarta-feira, 08 de junho, sua 470ª reunião ordinária. A reunião, que é aberta ao público, está marcada para as 16 horas no plenário do Conselho Municipal de Saúde, localizado na rua 13 de junho, 1620, área central de Corumbá. A reunião seguirá a seguinte pauta:

ITEM 01. APROVAÇÃO DA PAUTA 470ª REUNIÃO ORDINÁRIA.

Ofício Expedidos/Recebidos. 1º Quadrimestre detalhado CEREST. Convite CES participação da secretária-executiva na conferência estadual, carta de apresentação fórum dos usuários Davi vital.

Informes: CIST ESTADUAL

Inclusões de pautas.

ITEM 02. Apresentação parecer RAG 2021. Conselheiro Jorge Benigno de Sales.

ITEM 03. 1º Relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde. Técnicos Francisco Borges Vargas, Ricardo Martinez Santana.

ITEM 04. Apresentação Visita realizada na Casa de Acolhimento de TFD CG.. Marcela Fardin, Leia Vilalva, Jorge Benigno.

ITEM 05. Apresentação de relatório de visita Central de Regulação. Conselheiro Relator Rudney.

ITEM 06. REORGANIZAÇÃO DAS COMISSÕES.