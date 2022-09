A Prefeitura de Corumbá participou da reunião mensal da governança do Ecossistema de Inovação realizada na terça-feira, 27 de setembro, no Centro Sebrae Pantanal. O encontro, que definiu detalhes de planejamento, cronograma de ações e estratégias a serem implementadas para os próximos meses, também contou com representantes do Sebrae/MS, do Senai, da Associação Comercial, do Sindicato Rural e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O Ecossistema de Inovação em Corumbá encontra-se em uma segunda fase de estruturação e o trabalho está concentrado para fomentar atividades nas áreas do agronegócio, na cadeia da mineração e no trade turístico. A primeira etapa para estruturação da proposta de trabalho foi o mapeamento de atores que podem contribuir nas atividades de desenvolvimento local. Esse levantamento foi feito por técnicos do Sebrae/MS e envolveu reuniões com diferentes setores, que foram realizadas em março deste ano.

O grupo de governança, que está em etapa de formação, já promoveu três reuniões, sendo duas presenciais e uma online. Na discussão feita na terça-feira (27), estiveram presentes os analistas do Sebrae/MS Felipe Mendes, Larissa Moraes e Luciene Mattos, além do representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da Prefeitura de Corumbá Gerson de Almeida; o presidente da Associação Comercial e Empresarial André Campos; o representante do Senai Paulo de Souza; o vice-presidente do Sindicato Rural de Corumbá Luciano Leite; e a professora de Administração do IFMS Georgia Ferraz.

“Está sendo desenvolvido um plano de trabalho no curto, médio e longo prazo para a região. Uma das questões que o grupo está tratando é sobre como queremos ver Corumbá e Ladário nos próximos 10 anos. Por isso há a necessidade de envolver diversos atores nesse debate para que sejam traçadas diferentes linhas de atuação. Dentro da governança, outros representantes também devem se somar para ajudar nessa proposta de atuar para inovação local”, comenta o analista do Sebrae/MS, Felipe Mendes.

As ações voltadas para o Ecossistema de Inovação em Corumbá estão alinhadas a atividades promovidas dentro do Pró Pantanal – Programa de Apoio à Recuperação Econômica do Bioma Pantanal, que é uma iniciativa do Sebrae para fomentar atividades econômicas nos eixos do turismo, da economia criativa e do agronegócio existentes no Pantanal. O programa ainda tem apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Instituto do Meio Ambiente de MS (Imasul) e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). As informações são do Sebrae MS.