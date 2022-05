Em Corumbá nesta quarta-feira (11), o vice-prefeito Dirceu Miguéis Pinto representou o prefeito Marcelo Iunes, em reunião com o Ministério do Turismo e com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. O encontrou definiu a agenda que o ministro do Turismo, Carlos Brito, e a presidente do IPHAN, Larissa Peixoto, cumpriram na sexta-feira (13). De acordo com o vice-prefeito, formaliza a entrega da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, reinaugurada em 25 de março deste ano, e da entrega do Funicular/Plano Inclinado. As obras foram realizadas através de recursos do Governo Federal dentro do PAC Cidades Históricas.