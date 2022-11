Como parte das ações do Novembro Azul, a Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove rodas de conversa com os homens, atendimentos médicos e de enfermagem, solicitação de exames e testes rápidos nas Unidades Básicas de Saúde. As atividades tiveram início na quarta-feira, dia 09, vão até 25 de novembro.

Programação Novembro Azul ESF Rosimeire Ajala 10/11 07h às 11 horas ESF Jardim dos Estados 16/11 17h às 20 horas ESF Enio Cunha 1 16/11 17h às 21 horas ESF Angelica Anache 17/11 08h às 11 horas ESF São Bartolomeu 17/11 17h às 21 horas ESF Gastão de Oliveira 1 18/11 17h às 21 horas ESF Walter Victorio e Fernando Moutinho 19/11 07h às 12 horas ESF Bonifacio Tiaen 23/11 17h às 21 horas ESF Gastão de Oliveira 2 25/11 18h às 21 horas ESF Breno de Medeiros 1 25/11 07h às 11 horas

Novembro Azul é o nome dado ao movimento internacional criado para a conscientização do câncer de próstata e alertar os homens da importância do diagnóstico precoce. Criado em 2003, o mês de novembro foi escolhido, por causa do dia 17 de novembro que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que 65,8 mil homens devem ser diagnosticados com câncer de próstata neste ano no Brasil. A doença ocupa a primeira posição no Brasil e atinge principalmente, homens a partir dos 45 anos. Em Mato Grosso do Sul estima-se que apareçam por ano, 1,1 mil novos casos da doença para cada 100 mil habitantes. Por isso, a importância de realizar consulta de rotina em uma unidade de saúde. A prevenção é o melhor caminho e o diagnóstico precoce pode auxiliar na cura. Por isso, é recomendado que o homem procure o serviço de saúde e realize consultas periodicamente com o seu médico.