A equipe da Sanesul efetuou um conserto emergencial na Rua Firmo de Matos no Bairro Nossa Senhora de Fátima.

A rede de abastecimento foi danificada durante as obras de revitalização da via, para drenagem da água pluvial, que não são executadas pela Sanesul. A Sanesul foi acionada e providenciou uma equipe para atender a demanda.

Com a intervenção do maquinário no asfalto, a rede sofreu impactos que podem ocasionar danos. Infelizmente não é possível prever essas situações, mas o processo de reparo é essencial para evitar não só o desperdício da água como a falta dela.

Por conta deste conserto, a Sanesul vai aproveitar e fazer uma melhoria nesse trecho, padronizando a rede para melhorar o trabalho de manutenção no futuro, ou seja, substituindo a rede antiga por uma nova.