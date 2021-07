O prefeito Marcelo Iunes acompanhou na manhã desta terça-feira, 20 de julho, o sorteio dos lotes e quadras dos beneficiários contemplados pelo projeto Lote Urbanizado. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Corumbá com o Governo do Estado, por meio da Agencia Popular de Habitação de Mato Grosso do Sul (Agehab). Realizado no Sindicato Rural, o evento seguiu todos os protocolos de biossegurança contra a Covid-19 e reuniu os 21 selecionados do programa. O vice-prefeito Dirceu Miguéis Pinto também assistiu ao sorteio.

“Hoje é um dia feliz e importante para nós, conseguimos passar para vocês esses lotes, para que o sonho da casa própria comece a se realizar. Vamos continuar trabalhando juntos, nessa parceria, que temos com o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel. Desejo sucesso a vocês e, se Deus quiser, o mais rápido possível as casas de vocês estarão prontas”, disse o prefeito Marcelo Iunes.

Iunes destacou a importância da parceria da Prefeitura de Corumbá com o Governo do Estado. “O governador Reinaldo Azambuja é um grande parceiro nosso, da população de Corumbá. Ele deu a contrapartida para termos o Fonplata executado aqui, para asfaltarmos todo o bairro Padre Ernesto Sassida, e também outros bairros de Corumbá. O secretário Eduardo Riedel também é um grande parceiro de Corumbá”, disse o chefe do Executivo Municipal.

O prefeito informou que a Prefeitura tem projetos de requalificação asfáltica, implantação de asfalto novo liberados pelo secretário Riedel para execução ainda este ano em Corumbá. Marcelo Iunes também agradeceu a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez. “É uma pessoa sempre preocupada em nos ajudar na implantação e sucesso dos projetos habitacionais”, completou.

Frideberto Ronlon Ojeda, um dos beneficiados, disse que o programa habitacional vai permitir a realização de um sonho. “Para mim é muito bom, eu vivia em casa de aluguel e agora vou realizar esse sonho, de ter a casa própria. É o primeiro passo, graças a Deus”, contou.

Também participaram do sorteio o secretário Ricardo Ametlla (Projetos Estratégicos) e o assessor especial da Prefeitura, Elbio Mendonça, e o fiscal da Agehab, Lúcio Fernandes Arguilheira.

Primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Manoel Rodrigues afirmou que “casa e emprego dão dignidade às famílias” e a Prefeitura de Corumbá está avançando nestes setores.

O Lote Urbanizado

A etapa desta terça-feira faz parte de todo um processo que teve início com o cadastramento no sistema eletrônico da Agehab e se encerra com a conclusão da moradia feita pelo selecionado. No caso do município, são 32 famílias que, em breve, assinarão o contrato de recebimento da base para começar a construção.

O projeto visa atender famílias com renda de até cinco salários mínimos e que não tenham sido beneficiadas em nenhum Programa Habitacional Federal, Estadual e Municipal. Após a assinatura do contrato, o município participa com o terreno e a assistência técnica, enquanto o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.

Para participar primeiramente o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da Agehab, e após passar pelo processo de seleção os mesmos serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo. O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses.

