O prefeito Marcelo Iunes anunciou nesta sexta-feira, 09 de setembro, a realização de diversas obras nas áreas da Assistência Social e Cidadania, Educação e no Esporte e Lazer. São quase R$ 10 milhões de recursos próprios do Município em ações que vão beneficiar toda a população corumbaense.

“São obras que vão chegar em praticamente todas as regiões da cidade. Eram projetos que estamos, há bastante tempo, buscando alternativas para tirar do papel. Na semana passada conseguimos aderir a uma ata de registro de preço de R$ 30 milhões e que vai nos permitir executar todos esses serviços ao longo do ano”, explicou o prefeito.

“São questões burocráticas, que a maioria da população não entende, mas que a gente precisa seguir à risca. E graças a essa gestão transparente, ao planejamento e ao cuidado com o dinheiro público, é que vamos conseguir fazer mais esse investimento para comemorar os 244 anos da nossa cidade”, completou o chefe do Executivo municipal.

Na Assistência Social e Cidadania, a Prefeitura de Corumbá vai reformar os CRAS I, no bairro Centro América; o CRAS II, no Guatós; o CRAS itinerante, no bairro Cervejaria; e o Centro de Qualificação Profissional, localizado na Nova Corumbá, e o antigo abrigo instalado na rua Dom Pedro II com a Luiz Feitosa Rodrigues, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

“O Centro Profissionalizante e o antigo abrigo estão fechados há muito tempo, desde bem antes da nossa primeira gestão. No primeiro vamos oferecer qualificação profissional em diversas áreas, tudo de graça. No segundo, vamos concentrar a Casa do Imigrante e o Centro Pop, melhorando o serviço ofertado a essa parcela da população”, descreveu Marcelo Iunes.

O anúncio das obras da Assistência foi feito no prédio onde vai funcionar o Centro de Qualificação, que fica bem ao lado da Unidade Básica de Saúde Doutor Paulo Maissato, onde o Executivo municipal também está realizando a reforma e ampliação da UBS. Da Nova Corumbá, o prefeito seguiu para o Guató, onde vistoriou a obra de conclusão da UBS Simone Flores.

“Essa foi mais uma obra herdada de gestões anteriores às nossas e que tivemos que vencer muito problemas burocráticos para, finalmente, conseguirmos finalizá-la, arrumar o que acabou sendo danificado por vândalos e, se Deus quiser muito em breve, entregar para esta comunidade que tanto precisa”, prosseguiu o prefeito.

Do Guató, Marcelo Iunes foi para o bairro cristo Redentor, onde foi recepcionado na escola José de Souza de Damy e anunciou investimentos próprios do Município em 5 unidades de ensino. Serão reformadas as escolas Damy, Almirante Tamandaré, Monte Azul no assentamento Taquaral, da Luiz de Albuquerque, no distrito de Albuquerque, e a Ercy Cardoso, no Guató.

“Além disso, vamos reformar a CEMEI Maria Benvinda, no Jardim dos Estados, e retomar os processos de reforma e manutenção da Escola Carlos Cárcano, no assentamento Urucum, do Pedro Paulo e da escola municipal que está sendo construída na Barra do São Lourenço, no Aterro do Binéga”, detalhou o prefeito.

Do Cristo, Marcelo Iunes foi para o bairro Generoso, onde anunciou a reforma da praça de esportes e do playground da local, do bairro Arthur Marinho, da Alameda Vulcano e do Jardim da Independência. “No Jardim, vamos recuperar os brinquedos, os lagos e depois fazer o paisagismo, que deveria ter sido feito na época que o local foi reformado com recursos do PAC das Cidades Históricas”, afirmou.

“Esse primeira reforma, executada por gestões passadas, ainda está sendo investigada pelo Ministério Público Federal, mas conseguimos a autorização para fazermos essas intervenções e melhorar o local, muito importante para todos nós que vivemos aqui”, completou o prefeito de Corumbá.

Os vereadores Roberto Façanha, presidente da Câmara, e Alex Dellas, líder do governo, acompanharam todos os anúncios e destacaram a harmonia entre o Executivo e o Legislativo para o desenvolvimento da região. Secretários e diretores-presidentes das Fundações e Autarquias do Município também acompanharam os atos de governo.