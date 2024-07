CORUMBÁ: Prefeito entrega títulos definitivos para moradores do Conjunto Júlio Emílio Ismael.

O prefeito Marcelo Iunes entregou nesta quinta-feira, 04 de julho, o título definitivo de posse aos moradores do Conjunto Habitacional Júlio Emílio Ismael, localizado no bairro Nova Corumbá, Parte Alta da cidade. “É uma alegria muito grande concretizar esse sonho tão antigo. Agora vocês são realmente donos de suas casas”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

“Hoje, nesta primeira etapa, estamos entregando essa documentação para 26 famílias, mas já temos mais 60 processos tramitando no cartório. Se Deus permitir, vamos contemplar as 267 famílias desse Conjunto ainda este ano”, continuou o prefeito Marcelo Iunes, lembrando que esse trabalho de regularização fundiária teve início em 2021.

“Mas uns vereadores entregaram na Justiça questionando a empresa contratada para este serviço. Ganhamos a ação, mas a empresa desistiu por causa do desgaste com todo o processo. A Gerência de Habitação então retomou o projeto e estamos realizando esse sonho dos moradores de diversas partes da cidade”, finalizou o prefeito.

“Esse trabalho foi realizado juntamente com a AGEHAB e Gerência de Regularização Fundiária da Prefeitura de Prefeitura de Corumbá. É um compromisso da gestão do prefeito Marcelo Iunes regularizar todo conjunto Habitacional Júlio Emílio Ismael, garantindo através da REURB que as famílias tenham a titularidade de seu imóvel”, comentou a Gerente de Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura, Bruna Cola.

Representando o Poder Legislativo na cerimônia, o vereador Allex Dellas destacou a importância do documento para as famílias contempladas. “É uma satisfação participar dessa entrega porque isso realmente é a concretização de um sonho”, afirmou. Os vereadores Genilson José e Samir Qualhada também prestigiaram o ato, realizado no Auditório do Paço Municipal.

Representando os moradores do Conjunto Habitacional Júlio Emílio Ismael, Mario Laranjeiras agradeceu ao prefeito e toda equipe da Gerência de Habitação, ligada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. “No dia 12 de junho fez 40 anos que eu moro ali. Espero que todos aqui estejam tão felizes quanto eu”, comemorou o munícipe.