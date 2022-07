O prefeito Marcelo Lunes recebeu nesta sexta-feira, 29 de julho, a visita institucional da coordenadora regional do Programa Mais Social, Andrea Audi, e do coordenador municipal do serviço, Daniel Saboya.

O prefeito garantiu apoio do Executivo municipal para o trabalho de busca ativa das famílias beneficiadas. “Estamos à disposição para auxiliar no que for necessário, considerando a grande importância desse programa”, afirmou o prefeito.

“Precisamos estar bastante integrados com os CRAS, pois algumas famílias mudam de endereço e não conseguimos localiza-las para fazer a entrega dos cartões. Com a ajuda dos Centros de Referência, quase sempre conseguimos localizar essas pessoas”, explicou Andrea.

O Mais Social é um auxílio financeiro pensado pela equipe do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e tem por objetivo de prestar atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, bem como promover a inclusão social e acesso às demais ações de políticas públicas.

O beneficiário contemplado receberá um auxílio financeiro no valor de R$ 300,00, creditado no cartão próprio, a ser disponibilizado ao beneficiário do Programa, para aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal, sendo proibida a aquisição de bebida alcoólica, produtos à base de tabaco ou outros indicados no regulamento, sob pena de exclusão do beneficiário do Programa. O cartão é de uso pessoal e intransferível.

Conforme a regulamentação do programa, será concedido um benefício por família. O Programa é executado e monitorado pela Superintendência de Benefícios Sociais (SUBS), vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).