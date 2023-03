CORUMBÁ: Saúde receberá R$ 2 milhões em investimento para realização de cirurgias eletivas

Visando diminuir a fila de espera para as cirurgias eletivas na cidade de Corumbá, o Executivo Municipal através do Prefeito Marcelo Iunes vai investir cerca de 2 milhões de reais. O recurso veio através do projeto De redução de filas em cirurgias eletivas que foi criada através do Decreto 2937 assinada pelo prefeito da cidade de Corumbá e publicado no dia 17 de Março de 2023.

Em depoimento o prefeito Marcelo Iunes falou a importância de Tais recursos direcionados para a saúde de Corumbá.

Esses recursos que iremos investir são recursos próprios da prefeitura para poder atender a população corumbaense que precisa e usa o Sistema Único de Saúde o SUS. Nós acreditamos sim que é possível diminuir a fila de espera dos 64 tipos de procedimentos que são previstos no projeto.

O prefeito de Corumbá também lembrou que será a central de regulação da prefeitura quem vai entrar em contato com todos os pacientes para que possa ser agendadas as cirurgias eletivas.

Para que esse projeto possa ir à frente através do Decreto 2937 foi estabelecido que a Secretaria Municipal de Saúde é a secretaria competente para fornecer a estrutura e implantação do projeto gerenciamento administração e fiscalização de todos os serviços especializados de cirurgias propostos pelo SUS procedimentos pré e pós-operatórios a serem oferecidos aos pacientes em Corumbá.

O prefeito Marcelo Iunes também enfatizou que Foram iniciados estudos para execução de todo esse projeto em novembro do ano passado. e que essa é uma iniciativa inédita e que ele espera diminuir muito essa fila de espera que existe hoje em Corumbá. o prefeito disse também que mesmo com esse projeto o Executivo municipal vai continuar buscando junto com o Governo do Estado e com a união métodos para que possa ser implantados mais procedimentos no município.

Beatriz Assad que é a atual secretária de saúde do município de Corumbá, falou que já está aberto o credenciamento para as instituições médicas que estejam interessadas em entrar ou aderir ao projeto de redução de filas de cirurgias eletivas.

“Foi realizado um levantamento pela equipe da Secretaria de Saúde da quantidade de cirurgias cadastradas no sistema. Dessa maneira foi elaborado o projeto solicitado pelo prefeito Marcelo Iunes e custeado com recursos próprios do município de Corumbá afirmou Beatriz Assad Secretária Municipal de Saúde”.

A secretária finalizou dizendo que esse projeto será acompanhado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de reduzir as filas de cirurgias eletivas e melhorar o atendimento à população corumbaense.