Para a deputada federal e candidata ao Senado pelo PP/MS,Tereza Cristina, Corumbá é um município chave para exportação de produtos de Mato Grosso do Sul, sendo necessário maior investimento nas estradas e linhas férreas. Durante visita ao município, na noite desta terça-feira (23), ao lado do prefeito Marcelo Iunes (PSDB), a ex-ministra da Agricultura ainda falou sobre seus projetos desenvolvimentistas para todo o Mato Grosso do Sul.

Durante a oportunidade de fala, Tereza Cristina destacou o potencial econômico da região pantaneira e que, se eleita senadora do Estado, quer atender todas as solicitações da população e do setor produtivo local.

“Quero ser a senadora do Pantanal! A senadora que vai simplificar esse tráfego do Rio Paraguai, a senadora que vai trabalhar para que o trem volte a funcionar e para que a nossa BR-262 possa ser duplicada. Quero trabalhar para chegar mais recursos e desenvolvimento ao Pantanal”, defendeu a candidata.

A deputada federal lembrou o bom trabalho desenvolvido pelo governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcelo Iunes, mas que o progresso iniciado por eles precisa continuar, principalmente para vencer as consequências dos dois anos de pandemia.

“Vocês podem ter certeza que, se eu estiver lá no Senado Federal, vou representar cada um de vocês. Precisamos desenvolver esse país, nós precisamos caminhar, olhar para frente. O Brasil vive um momento muito difícil, de pós-pandemia, mas estamos vencemos! O nosso país tem demonstrado todo o seu potencial. Nossa economia está se recuperando, os empregos estão voltando. Para que continue assim, precisamos de uma equipe empenhada nisso”, concluiu Tereza.

É importante destacar que os recursos federais viabilizados por Tereza Cristina para Corumbá, de 2016 até agora, chegam ao total de R$24 milhões. Ela destinou investimentos para agricultura, infraestrutura, desenvolvimento social, educação, desenvolvimento sustentável e pavimentação.