Aconteceu na tarde desta quinta-feira (15), a primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2021, de forma presencial. A reunião foi realizada no auditório da Assomasul e contou com a presença de 60 gestores municipais de saúde.

Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho Rogério Leite reforçou a importância da união entre todos os Secretários “hoje em dia o Conselho tem voz, nossa união é fundamental para a consolidação das políticas públicas para todos os municípios, independentemente do tamanho, respeitando sempre as peculiaridades regionais”.

A 1ª Secretária, Patrícia Marques Magalhães falou “hoje a secretaria do conselho está presente trazendo um revisão do estatuto que que teve a última alteração em 2016,temos muitos novos secretários”, em 2021 houve a renovação de mais de 70% dos gestores.

A Secretaria Executiva apresentou a proposta do novo Estatuto, revisto com apoio da assessoria jurídica do Conasems e da OAB, onde os presentes tiveram a oportunidade de mais uma vez propor mudanças.

Após a Assembleia foi realizado uma CIB extraordinária para tratar sobre a distribuição de novos lotes de vacina contra a Covid-19. Todos os cuidados de biossegurança foram adotados.