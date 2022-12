Acontece no próximo sábado (17), das 8 às 15 horas, no Centro de Eventos Ramez Tebet, a 3ª edição do Meu Bairro é Show. A ação especial de Natal, com mais de 20 serviços gratuitos, será aberta aos moradores de todos os bairros de Costa Rica.

Realizada pela Prefeitura Municipal com apoio da Câmara de Vereadores, a iniciativa tem como objetivo aproximar ainda mais o cidadão com as ações e projetos do Executivo e Legislativo, além de dar uma atenção especial aos bairros e tornar mais eficiente as estratégias para solução dos desafios da gestão pública.

Entre os serviços ofertados estão confecção e impressão de currículos, cópias de documentos e 2ª via de contas (água e luz), informações sobre vagas de emprego, parcelamento de débitos junto ao Município, emissão de guia para pagamento a vista, distribuição de mudas e cesta verde, exposições e apresentações, palestras, dicas e orientações sobre serviços e orientação jurídica, saúde bucal, atendimento psicológico e coleta de preventivo, vacinação contra Covid-19 e Influenza, vacinação antirrábica, cadastro para castração de cães e gatos (machos), cadastramento em serviços sociais, manicure, corte de cabelo, sorteios de brindes, pula-pula, jogos, brincadeiras, distribuição doces e picolés e muito mais.

Assim como nas outras edições já realizadas nos bairros Vale do Amanhecer e grande São Francisco, o evento contará com envolvimento de todas as secretarias, autarquias e gabinete itinerante, além do apoio das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), Sala do Empreendedor, Procon (Superintendência Orientação e Defesa do Consumidor) e outros.