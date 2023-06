Costa Rica disputa 1ª partida da final do Sub 16 em Dourados no próximo domingo

A 2ª edição do Campeonato Estadual Sub 16 está chegando à sua reta final, com a participação de 26 equipes. No último sábado (24), no Estádio Laertão em Costa Rica, o Costa Rica Esporte Clube (CREC) garantiu sua vaga na final ao vencer o FUNEC / Corumbaense Futebol Clube por uma goleada de 8 a zero.

O destaque da partida foi João Guilherme, conhecido como Gui, o camisa 19, que marcou três gols. Juninho, camisa 10, marcou dois gols, enquanto Poconé, camisa 11, Arthur, camisa 5, e Lucas Juliano, camisa 9, marcaram um gol cada. Essa vitória classificou o CREC para a grande final.

Chegou o momento decisivo. No próximo domingo (2), a equipe Cobra do Norte enfrentará o Instituto AEFA (Associação da Escolinha de Futebol Amantino) no Estádio Douradão, em Dourados/MS, no jogo de ida da final.

Já o jogo de volta da final acontecerá no domingo subsequente (9), às 15 horas, no estádio Laertão em Costa Rica/MS com entrada franca. Será um jogo imperdível, que definirá o campeão da competição.

A equipe do CREC conta no seu elenco com os atletas: Dani, Cauê, Alex, Fabrício, Arthur, Matheus, Pelé, Pedro, Lucas Juliano, Juninho, Poconé, Rafael, Paulo, Felip, Ruan, Kesley, João, Pedrão, Gui, João Eduardo, Guilherme, Matheus Haas, Heliel, Kayke, Vitinho, Mikael e Carrijo. Daniel Nascimento de Mello, Danilo Simião dos Santos, José Henrique dos Araújo Vieira, Kuan Bruno dos Santos Lopes, Luiz Felipe Manzato Batista, Ryan Dalessandro Campeon e Wesley Vitor Tregnago. Além dos jogadores, a comissão técnica é composta pelo técnico Marcos (tikinho), preparador físico Mauricio Pereira da Cunha, preparador de goleiro Ederson Vinicius Freitas, massagista Thais Olímpio Fagundes e roupeiro Edimar da Silva.

Durante o campeonato, a Cobra do Norte competiu no Grupo 2, juntamente com a Seleção de Aparecida do Tabuado, Seleção de Cassilândia e Seleção Paraíso das Águas. Ao todo, o campeonato Estadual Sub 16 contou com 26 times, 700 atletas, 62 jogos realizados até o momento e um total de 294 gols marcados.

Dentre os artilheiros, destaque para Kayke do Costa Rica Esporte Clube, com 9 gols marcados. A participação no campeonato é de extrema importância para a categoria de base do time profissional, demonstrando que os investimentos feitos pelo município para apoiar e incentivar o esporte estão dando resultados.

A campanha impecável do Costa Rica Esporte Clube no sub 16 tem sido impressionante. Com 8 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, o time tem mostrado um desempenho excepcional em campo. Além disso, o número de gols a seu favor, 52 no total, demonstra o poder ofensivo dessa equipe. E quando se trata da defesa, o Costa Rica também se destaca, sofrendo apenas 5 gols até o momento. Esses resultados mostram o trabalho árduo e a dedicação dos jogadores, comprovando que o clube está construindo uma base sólida do amador para o futuro do futebol profissional.

A expectativa para a final é grande, e os times estão se preparando para oferecer um grande espetáculo para os torcedores. O prefeito de Costa Rica, delegado Cleverson Alves dos Santos, e o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, João Carlos Candido Rocha, acompanham de perto o desenvolvimento do campeonato e demonstram orgulho pelo envolvimento dos jovens atletas e pela dedicação da equipe organizadora, a Mtavares Eventos.

“Convidamos todos os moradores de Costa Rica e cidades vizinhas para comparecerem ao Estádio Laertão no próximo dia 9 de julho (domingo), às 15 horas, e torcerem pelo CREC. A entrada é franca, o que torna essa experiência ainda mais especial. Vamos juntos apoiar esses jovens talentos do futebol e celebrar o esporte em nossa cidade!”, enaltecem.