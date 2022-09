Terminou neste domingo (11), a final das provas da 1ª Racing Equipe Kart Costa Rica. A competição iniciada no último sábado, teve suas provas realizadas na pista montada no Centro de Eventos Ramez Tebet, recebeu 39 competidores, entre eles, convidados de Campo Grande e São José do Rio Preto/SP.

A programação teve início com os treinos livres e seguiu para as tomadas de tempo e logo na sequência as baterias.



As categorias presentes na competição foram Cadete – pilotos residentes; Cadete Júnior – pilotos acima de 10 anos de idade e no máximo 16 anos; F4 – Feminino Força Livre – pilotos residentes; F4 “A” – Força Livre – pilotos residentes; F4 “B” – Força Livre – pilotos residentes em Costa Rica; Convidados, os pilotos de outros municípios com motores F4 “força livre” que competiram entre si.

A primeira categoria a tomar a pista foi a Cadete, onde Rafaela Borges (nº 11) venceu a prova que teve 5 competidores. No Feminino, sete pilotos estiveram na disputa que foi vencida por Tamires (nº 6). Em uma corrida limpa e extremamente disputada e, ao final, depois de várias trocas de posição, ela venceu, conquistando o primeiro lugar no pódio.

Na Cadete Júnior, Pedro Augusto (nº 32), tornou-se campeão em uma corrida em que o adversário Gabriel Fortes (nº 28) não conseguiu correr por conta de problemas no Kart.

A F4-A viu Richard Queiroz (nº 157) levar o título. Na F4-B, Wesley Nunes (nº 30) foi o grande vencedor.

Na Convidados, a vitória chegou de forma inesperada para Fabio di Colla (nº 33).

Para o piloto (nº 346) da F4-A, e presidente da ACKCR, Gilberto Martins de Morais, o Betinho, “A 1ª Racing Equipe Kart Costa Rica foi espetacular, incrível e uma sensação inexplicável. Quero agradecer a todos que participaram e prestigiaram nossa primeira corrida. Não venci a prova da minha categoria, mas me contento com a posição de vice-campeão. Fiquei ali no Top-5, estou muito feliz”, contou emocionado o presidente.

O prefeito em exercício, Roni Cota, que também esteve presente prestigiando a 1ª Racing Equipe Kart Costa Rica, reforçou a importância de um evento como esse na região. “Esse evento, traz o desafio, a perseverança e a motivação que o saudoso piloto Ayrton Senna sempre teve. Foi um mix entre diversas disputas de categorias com corridas eletrizantes. Esse é um evento para a família apreciar o automobilismo”, afirmou o gestor.

Para o secretário de Esportes, Artur Baird, apreciar uma corrida de kart já faz parte do lazer de muitos costarriquenses, principalmente aqueles que curtem velocidade, adrenalina e gostam de fazer algo diferente para se divertir. “Considerado um esporte radical, o kart local ganha adeptos e simpatizantes, desde quando iniciaram os treinos na pista improvisada no nosso Centro de Eventos. Agora, entra em definitivo no nosso calendário esportivo”, justifica o secretário.

O kart pode ser a porta de entrada para os jovens apaixonados por velocidade e que querem seguir carreira no esporte. Aliás, muitos pilotos famosos começaram sua carreira correndo de kart, que funciona como uma escola onde eles aprendem tudo o que precisam para ingressarem no mundo profissional.

A 1ª Racing Equipe Kart Costa Rica é uma realização do Governo Municipal, por meio da SEMTMA (Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura) com apoio da Câmara de Vereadores e outros parceiros e organizada pela ACKCR (Associação Clube de Kart de Costa Rica).