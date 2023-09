COSTA RICA: Diversas ruas do municipio ganham novas nomenclaturas

Diversas ruas de Costa Rica/MS, ganharam novas nomenclaturas de acordo com a Lei nº 1.738, de 1º de setembro de 2023. Aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, delegado Cleverson Alves dos Santos, a lei altera a denominação de várias vias públicas do município.

No Residencial Che Roga Mi, a Rua “N” passou a ser denominada Rua Adélia Rodrigues Lacerda, enquanto a Rua “M” recebeu o nome de Rua Marina Narciza Lacerda. Já a Rua “J”, que inicia no Vale do Amanhecer e vai até o Residencial Che Roga Mi, agora é chamada de Rua Carlos Nunes Pimenta.

No Vale do Amanhecer, a Rua “A” passou a ser Rua Sabino Martins de Souza, a Rua “4” agora é Rua João Roberto Neto e a Rua “3” recebeu o nome de Rua Otávio Xavier de Souza.

A Rua “5”, que inicia no Vale do Amanhecer e vai até o Jardim Imbirussu, agora é denominada Rua Joaquim Martins de Souza. A Rua “12”, que se estende entre o Vale do Amanhecer e o Sonho Meu V até o Sonho Meu IV, agora é chamada de Rua Berenice Garcia Bühler.

No Jardim Afonso, a Rua “2” passou a ser denominada Rua Arlindo Pereira Campos. No Parque Industrial I, a Rua “10” é agora Rua Tomaz David de Souza e a Rua “9” recebeu o nome de Rua Eronides Soares da Silva.

No Residencial Anísio Pereira de Oliveira (Cohab Azul), a Rua “1” passou a ser chamada de Rua Nicanor Pereira do Carmo.

Além disso, dois corredores públicos também tiveram suas denominações alteradas. O corredor público no Loteamento Barbosa, que se inicia na Rua Camboriú, agora é denominado Corredor Público Heitor Barbosa Ferraz. Já o corredor público que dá acesso ao Parque de Exposições Laerte Paes Coelho, que inicia na via marginal à Av. Vereador Kendi Nakai, passou a ser chamado de Corredor Público Clodoaldo Pereira da Silva.

Em breve, a Prefeitura Municipal por intermédio do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) irá afixar placas de identificação com as novas denominações nas respectivas ruas. As placas poderão mencionar apenas o primeiro nome do homenageado ou a alcunha pela qual seja popularmente conhecido.

O ato foi publicado no Diário Oficial do Município na última segunda-feira, 4 de setembro de 2023, na edição nº 3536.