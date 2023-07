Costa Rica Esporte Clube é declarado de utilidade pública estadual

Na última sexta-feira, 14 de julho, foi sancionada a Lei nº 6.090, que declara o Costa Rica Esporte Clube (CREC) como de Utilidade Pública Estadual. Com sede em Costa Rica/MS, o clube passa a ter reconhecimento oficial e benefícios como isenção fiscal e facilidades para obtenção de recursos públicos e privados. A Cobra do Norte ganha ainda mais respaldo e poderá ampliar suas ações e programas esportivos em benefício da comunidade.

Essa medida é de extrema importância para o fortalecimento do esporte na região e para a valorização do clube esportivo. Além de proporcionar benefícios financeiros e administrativos, a declaração de Utilidade Pública Estadual representa um reconhecimento do trabalho realizado pelo clube em prol do esporte e da comunidade local.

A lei sancionada pelo governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha) entrou em vigor na última segunda-feira (17) com a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado, edição nº 11.214 e promete impulsionar o clube em seu objetivo de promover o esporte e formar jovens atletas talentosos.

A indicação é do deputado Gerson Claro, que apresentou o Projeto de Lei 163/2023 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), propondo a declaração de utilidade pública do Clube.

O parlamentar destaca que a declaração de utilidade pública estadual proporcionará ao Costa Rica Esporte Clube o reconhecimento oficial de sua importância para a sociedade e a possibilidade de receber benefícios fiscais e parcerias com órgãos públicos. Além disso, essa conquista irá fortalecer o clube e suas atividades, permitindo que ele continue contribuindo para o desenvolvimento esportivo e social da comunidade de Costa Rica e do estado de Mato Grosso do Sul, justifica o parlamentar.

Histórico

O clube, fundado por desportistas do município de Costa Rica em 2 de dezembro de 2004, é uma agremiação esportiva, social, assistencial, recreativa e educacional.

O Costa Rica Esporte Clube é bicampeão sul-mato-grossense de 2021 e 2023, participou de diversos campeonatos estaduais de futebol, representando o estado de Mato Grosso do Sul em competições nacionais, como a Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e Copa Verde, e também em outros campeonatos amadores, sendo campeão no sub 15 em 2022 e campeão no sub 16 em 2023. Além disso, o clube realiza atividades sociais e assistenciais, acolhendo jovens e adolescentes através do Projeto Forjando Campeões, apoiando e incentivando diversas modalidades esportivas.

O Projeto Forjando Campeões tem como objetivo proporcionar apoio social e assistencial aos jovens, despertando neles o interesse pelo esporte e incentivando seu crescimento social. Através desse projeto, os jovens recebem suporte para alcançar seus sonhos e planos, contribuindo para seu desenvolvimento e sucesso.