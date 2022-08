Na última quinta (18) e na sexta-feira (19), as 10 famílias beneficiadas pelo Programa Cinturão Verde de Costa Rica, receberam uma Oficina de Planejamento e Preparo de Insumos para o cultivo de hortaliças desenvolvida pelo Governo Municipal via SEMAD (Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento) em parceria com Elio Kokehara, consultor do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), através do Programa Cidade Empreendedora. A Oficina visa desenvolver o interesse pelo cultivo de alimentos, trabalhar a organização do espaço físico, seu planejamento, limpeza e cuidados.

De acordo com o secretário da pasta, Fernando Barbosa Martins, os horticultores são orientados sobre a importância da correção, preparo do solo e utilização de adubo para o plantio das sementes com a produção própria dos insumos. “A busca de informações é muito importante no planejamento e no preparo do próprio insumo, ocasionando o baixo custo na produção de hortaliças e consequentemente, aumentando a rentabilidade do agricultor”, completa o gestor.

Para o consultor do Sebrae Elio Kokehara, dividida em etapas, o ambiente criado pela oficina é utilizado para trabalhar a educação ambiental, despertando a consciência de que o cultivo de uma horta orgânica melhora a qualidade de vida das pessoas, garante alimentos saudáveis, nutritivos e saborosos, previne e até cura doenças, educa, ocupa e, quando implantada com prazer, proporciona lazer e exercícios ao ar livre. Nesse processo de ensino e aprendizagem, os horticultores adquirem o conhecimento de que é possível produzir sem agredir o meio ambiente com agrotóxicos.