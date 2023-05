COSTA RICA: Mães de três programas sociais do município são homenageadas

Na última quarta-feira (10), as Mães de três programas vinculados à Secretaria de Assistência Social e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Costa Rica tiveram um dia mais que especial. A ação, realizada pelo Governo Municipal no Centro de Convivência do Idoso, contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social, Evair Gomes Nogueira, e da coordenadora do Conviver, Sônia Ferraz.

Durante o evento, as mães foram homenageadas com apresentações culturais, música, dança e um café da tarde. Além disso, cada uma delas recebeu um cobertor e uma lembrança em forma de caixinha surpresa confeccionada pela Rica Trama.

Segundo a secretária Evair Gomes Nogueira, a ação reforça a importância das mães e objetiva aquecer as famílias neste inverno. “É muito gratificante poder proporcionar um momento especial para nossas mães e ainda ajudá-las a enfrentar o frio com um cobertor novo. Continuaremos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou.

Já a coordenadora Sônia Ferraz destacou a importância do evento no Centro de Convivência do Idoso para o município. “Este espaço é fundamental para promover a integração e o bem-estar dos idosos e suas famílias. E essa ação em homenagem às mães só reforça a importância do nosso trabalho aqui”, disse.

A ação contou ainda com a presença do cantor Guto Martins, que animou o evento e fez questão de homenagear todas as mães presentes. “É uma honra poder contribuir com esse momento tão especial. Parabéns a todas as mães de Costa Rica”, disse Guto.