Nesta quarta-feira (15), a ESF (Estratégia Saúde da Família) rural levou atendimentos à comunidade do Jauru, zona rural do município. A iniciativa é uma prioridade da gestão municipal, que busca garantir o acesso aos serviços de saúde para todas as comunidades, principalmente às pessoas que não possuem recursos para se deslocar até a cidade em busca de tratamento.



Para o prefeito de Costa Rica, delegado Cleverson Alves dos Santos, a ação reforça a postura comprometida da gestão municipal em oferecer serviços de qualidade para toda a população, independentemente da distância geográfica da comunidade ou das dificuldades de acesso aos atendimentos de saúde. “A ESF Rural é um exemplo da efetividade das políticas públicas na busca de uma sociedade mais justa e igualitária”, disse o gestor.

O compromisso do Governo Municipal com a Saúde pública é evidente no empenho em cumprir as metas de atendimento, especialmente nas regiões mais afastadas. Com a presença do Executivo e do Legislativo nas comunidades, a ação se torna ainda mais significativa, demonstrando a preocupação da gestão em estar presente e dar suporte às necessidades da população.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jovenaldo Francisco dos Santos, “para a comunidade, receber os atendimentos médicos e odontológicos na sua própria localidade, significa mais qualidade de vida e menos dificuldades na busca por soluções de saúde. A alegria estampada no rosto dos moradores durante a ação da ESF Rural comprova a importância dessa iniciativa para o bem-estar coletivo”, completa.

Paulo Sérgio Ferreira dos Santos, morador da Fazenda Liberdade, distante 50 km de Costa Rica, demonstrou contentamento com a gestão pública da Saúde costarriquense. “Eu vim de Pereira Barreto, interior de São Paulo, juntamente com minha família para morar em Costa Rica há 1 ano e 7 meses, fomos muito bem acolhidos e gostamos muito da cidade, o pessoal do postinho que atende o rural está de parabéns na área de saúde. Toda vez que nós procuramos lá, somos bem atendidos”, avaliou ele.



A iniciativa também foi acompanhada pelo vice-prefeito, Roni Cota, os vereadores Lucas Lázaro Gerolomo e a vice-presidente do Legislativo, Rosângela Marçal Paes.

Durante a ação no Jauru foram realizados 12 atendimentos Odontológicos, 28 consultas médicas, 28 testes de glicemia, 2 preventivos e 84 testes rápidos (hiv, sífilis e hepatite).

Outras Ações

Representantes do Poder Público visitaram propriedades rurais, percorreram estradas, visitaram a serra do Jauru e ouviram demandas dos moradores durante visita à região, além de prestigiar atendimentos da ESF Rural.