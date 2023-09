COSTA RICA: Palestra aborda “Setembro Amarelo” e o combate à violência doméstica

Na última terça-feira, 12 de setembro, o Centro de Convivência do Idoso (Conviver) recebeu a primeira-dama do município e secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Márcia Alves, para uma palestra sobre o tema “Setembro Amarelo” e violência contra a mulher. A iniciativa faz parte do Programa Mais Social do Governo do Estado e reuniu cerca de 50 beneficiários em uma reunião sócio educativa.

O objetivo principal da reunião foi trazer visibilidade para o tema e dar atenção especial às crianças e idosos presentes. Durante a palestra, Márcia Alves reforçou a importância de se estar atento aos sinais de alerta de atitudes suicidas, além de discutir sobre a violência contra a mulher e formas de prevenção. A secretária ressaltou a necessidade de conscientização e apoio às vítimas, assim como a importância de denunciar qualquer tipo de violência.

“Muitas vezes, as pessoas que estão passando por dificuldades emocionais não conseguem expressar seus sentimentos. É necessário que estejamos atentos aos sinais de depressão e pensamentos suicidas, para que possamos oferecer o apoio necessário”, afirmou Márcia Alves durante a palestra.

A presença de aproximadamente 50 beneficiários demonstrou o interesse da comunidade em debater o assunto e buscar maneiras de colaborar com a prevenção e combate à violência. A palestra proporcionou uma troca de informações enriquecedora, permitindo que os participantes tirassem dúvidas e compartilhassem experiências.

Diante da importância do evento, Márcia Alves irá realizar uma nova palestra nesta quinta-feira (14), às 13h30, no salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Amanhecer. O objetivo é alcançar um grupo ainda maior de beneficiários do Programa Mais Social, ampliando a conscientização sobre os temas abordados.

A importância dessas palestras vai além da informação. Elas promovem a quebra de tabus, estimulam o diálogo e incitam a reflexão sobre a importância da saúde mental e do respeito aos direitos das mulheres. Além disso, visam criar uma rede de apoio e solidariedade, para que todos se sintam acolhidos e amparados em momentos de dificuldade.

Dessa forma, a iniciativa do Mais Social em convidar a primeira-dama e secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Márcia Alves e psicólogas para palestrar, se mostra fundamental para a promoção do bem-estar e da prevenção de situações de violência. Por meio dessas palestras, a conscientização se espalha, a empatia se fortalece e a comunidade se torna mais unida na luta por uma sociedade mais justa e igualitária.