Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (7), o PAV (Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal) em Costa Rica. A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito municipal, Cleverson Alves dos Santos, do delegado da Receita Federal, Clóvis Ribeiro Cintra Neto, de vereadores, secretários, subsecretários e servidores públicos municipais.

O PAV é um Acordo de Cooperação Técnica entre o Município de Costa Rica e a Receita Federal com objetivo de simplificar as relações dos munícipes com a Receita Federal, oferecendo serviços de forma gratuita, sem a necessidade do deslocamento e gastos com transportes a outros municípios, em busca de regularizar documentos. O PAV de Costa Rica é o 17º instalado em Mato Grosso do Sul.

“O ponto de atendimento virtual da Receita Federal vai facilitar o dia a dia do contribuinte, que não precisará mais ir até uma unidade num município vizinho para este tipo de suporte. Agradeço a parceria da Câmara de Vereadores e o empenho do delegado Clóvis Ribeiro para implantação do PAV em Costa Rica”, disse o prefeito Cleverson Alves.