A Prefeitura Municipal de Costa Rica, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle, lançou nesta terça-feira (20), um novo canal de comunicação com a população, a “Ouvidoria por WhatsApp”.

O novo canal permite ao cidadão apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias. A Ouvidoria receberá as solicitações, analisará e encaminhará ao respectivo setor responsável pelo tratamento ou apuração do caso, dentro de prazo pré-estabelecido.

Além disso, a partir das informações trazidas pelos cidadãos, a Ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, bem como apontar situações irregulares no órgão ou entidade.

Para o atendente da Ouvidoria Municipal, Silvestre de Castro, o canal por WhatsApp será um facilitador na comunicação entre Prefeitura e população. “Ao enviar uma solicitação o munícipe receberá um código de protocolo e poderá acompanhar online o trâmite do seu pedido e as providências tomadas. Vai agilizar o processo de solicitações e facilitar o acompanhamento da população que não precisará ir ao Paço Municipal pessoalmente ou ligar no telefone fixo 0800-64-771-30 para a Prefeitura solicitando as informações de cada pedido”, afirmou.

Para registrar as solicitações, o interessado deve cadastrar o número 0800-64-771-30 e acessar o novo canal que funciona, também como WhatsApp.

Ao enviar sua Mensagem de áudio ou escrita, você será avisado: Suas sugestões, elogios, solicitações, reclamações e ou denúncias foram recebidos na Ouvidoria Municipal. Você está recebendo a nossa confirmação. Aguarde! No prazo hábil daremos o retorno. Obrigado por utilizar esse canal entre você e a Administração Pública.