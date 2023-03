Com objetivo de otimizar o trabalho realizado pelos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), o Governo de Costa Rica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na tarde desta segunda-feira (13) a entrega de tablets para os 49 profissionais que atuam no município.

“O aparelho proporcionará aos agentes mais agilidade e eficiência na entrega de relatórios e dados coletados durante as visitas, além disso, o uso do equipamento também reflete na melhoria do atendimento à população, tornando-o mais ágil e seguro”, avalia o prefeito de Costa Rica, delegado Cleverson Alves dos Santos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jovenaldo Francisco dos Santos, para o manuseio do novo equipamento, os profissionais participarão de uma capacitação promovida pela Secretaria, que também vai frisar sobre a importância do papel do Agente Comunitário de Saúde junto à equipe de trabalho e na comunidade.

“Antes, as anotações de acompanhamento eram feitas em fichas de papel e posteriormente digitadas no sistema, quando os ACS retornavam para suas unidades. Esses profissionais têm um papel importantíssimo nas ações de saúde, pois contribuem para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade, por meio da informação acessível e também do olhar atento para a necessidade de possíveis intervenções”, ressaltou o secretário.

Conforme a coordenadora da Atenção Básica, Jessica Guimarães Costa, o investimento para aquisição dos equipamentos foi de mais de R$ 58 mil com recursos próprios do Município.

Incentivo Municipal

Durante a entrega dos equipamentos, o prefeito aproveitou para informar que vai enviar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores propondo um incentivo mensal de R$ 400, a fim de valorizar o trabalho dos profissionais. A proposta foi aplaudida pelos ACS.