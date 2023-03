O Município de Costa Rica, através da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) está convocando para lotação, professores do quadro temporário, objetivando o suprimento de vagas disponíveis para Projetos e Programas, bem como em substituição aos docentes do quadro permanente ocupantes de outras funções, sob a forma de contratação do Município de Costa Rica/MS, para atuar na Educação Básica e suas Modalidades no ano letivo de 2023.

A convocação fundamenta-se na Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Resolução CNE/CEB nº.7, de 14 de dezembro de 2010, na Legislação vigente para o Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e Legislação Municipal. Por ordem de classificação descrita no Edital n.001/2022- F – SEMED de 09 de dezembro de 2022 – Resultado Final, os candidatos relacionados no Anexo Único deste edital conforme destaca secretária municipal de Educação, Maria Almeida.

Os candidatos relacionados, deverão comparecer na SEMED, situada na Rua José Pereira da Silva nº 650 – Centro, nesta segunda-feira (6), às 8 horas.

Essa segunda convocação foi publicada na edição 3404 do Diário Oficial do Município da última sexta-feira, 3.

ANEXO ÚNICO DO EDITAL n. 006/2023

CLASSIFIFICAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

ZELHANIR FATIMA RODRIGUES FURTADO

IDEVANIA BATISTA DE MORAIS BRONDANI

FERNANDA RAFAELA PETINELLE FERNANDES

VIVIAM ROZALIA APARECIDA FERNANDES

ALINE APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA

LETICIA FROES MEDINA

JORDANIA FERREIRA COELHO FURTADO

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

ENSINO FUNDAMENTAL – GEOGRAFIA

JOSE AILSON CAVALCANTE NOLASCO

ALCIONE CAVALCANTE NOLASCO VALERIANO

ENSINO FUNDAMENTAL – HISTÓRIA

ALTAIR NARCISO RODRIGUES

JUCELINO APARECIDO FELICIANO JUNIOR

EDUCAÇÃO ESPECIAL

QUITERIA ALEXANDRA DA COSTA SILVA