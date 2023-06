COSTA RICA: Sala do empreendedor faz 99 atendimentos em um mês

A sala do empreendedor de Costa Rica, divulgou na última quarta-feira (21), o balanço dos atendimentos realizados no período de 19 de maio a 20 de junho. Durante esse mês, foram realizados um total de 99 atendimentos, sendo 15 deles referentes a orientações e 32 relacionados à abertura de inscrição municipal.

A Sala do Empreendedor de Costa Rica, vinculada a SEMAD (Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento) conta com apoio do Programa Cidade Empreendedora do SEBRAE/MS, tem como objetivo principal auxiliar e orientar os microempresários da região. Através desse espaço, os empreendedores podem receber informações e suporte para o desenvolvimento de seus negócios, desde a criação até a gestão e expansão das empresas.

A importância dessa iniciativa é evidente, uma vez que os pequenos negócios são responsáveis por grande parte da geração de empregos e do crescimento econômico do país. Além disso, o apoio oferecido pela Sala do Empreendedor contribui para a formalização dos empreendimentos, garantindo benefícios e segurança jurídica aos microempresários.

Ao utilizar os serviços da Sala do Empreendedor, o microempresário tem acesso a uma série de benefícios. Entre eles, destacam-se a facilitação no cumprimento de obrigações legais, a simplificação de processos burocráticos, o acesso a linhas de crédito especiais, a capacitações e treinamentos, além de informações relevantes sobre o mercado e oportunidades de negócio.

As orientações fornecidas pela Sala do Empreendedor são fundamentais para que o microempresário possa tomar decisões mais assertivas, evitando erros comuns que podem comprometer o sucesso de seu negócio. Além disso, a Sala também auxilia na elaboração de planos de negócio, na busca por parcerias e na identificação de oportunidades de crescimento.

A abertura de inscrição municipal é um dos serviços mais procurados pelos empreendedores atendidos pela Sala. Esse procedimento é essencial para que o negócio esteja regularizado e em conformidade com as leis municipais. Dessa forma, os microempresários podem emitir notas fiscais, participar de licitações públicas e acessar benefícios específicos oferecidos pela prefeitura.

Por meio de orientações e atendimentos personalizados, os microempresários recebem todo o suporte necessário para o sucesso de seus empreendimentos, além de contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico local.