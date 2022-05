Em Prol da solidariedade, para arrecadar fundos para aquisição de alimentos e cadeiras de rodas, o Costelão de Chão promovido no domingo passado (15), foi sucesso de público, com participação do Grupo Laço de Ouro, Jeitão Pantaneiro, Tonho Cordeiro e Grupo Carandá e para fechar com chave de ouro, Luis Goiano e Girsel da Viola.

Segundo Eliezer Jacaré, foram 38 costelas e o almoço foi servido pontualmente às 12 horas. “Fizemos com muito amor e carinho e obtivemos uma resposta positiva, haja vista que a Chácara Antártica lotou de gente bonita que aproveitou, com muita alegria e harmonia, essa maravilhosa festa em Prol da solidariedade”, comentou.

As costelas foram preparadas pela Comitiva Sílvio Barboza com a promoção do Lions Internacional Campo Grande Centro, Amigos do Jacaré, Instituto Tenda do Encontro da Doação e Jacaré “Feras do Pantanal”, além do apoio do nosso amigo Gelasio Lani da Ótica Itamaraty.

“Estamos preparando hoje juntamente com essa equipe maravilhosa 38 costelas que serão servidas aos nossos convidados, muitos deles, amigos que sempre nos prestigiram e, que hoje, nos apoiam em mais essa empreitada. Quero agradecer a Boca do Povo por estar sempre conosco, divulgando nossas ações, meu muito obrigado a todos que participaram e ajudaram de alguma forma”, finalizou.

O valor arrecadado será revertido em alimentos que serão distribuídos as famílias carentes de nossa cidade e parte será para compra de cadeiras de rodas.