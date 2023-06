Cotações internacionais do açúcar caem em maio com sinalizações de crescimento da oferta

Na Bolsa de Nova York (ICE Futures US), os contratos com entrega em julho do açúcar bruto fecharam a sessão do dia 31 de maio a 25,06 centavos de dólar por libra-peso, ante 26,35 centavos em 28 de abril, queda de 5%.

Após atingir máximas de 11 anos e meio em abril, as cotações recuaram com um sentimento de que a oferta irá crescer no longo prazo.

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção global de açúcar deverá crescer para 187,881 milhões de toneladas na temporada 2023/24, ante 177,279 milhões de toneladas em 2022/23, ou 6%.

Em seu relatório semestral de acompanhamento do mercado internacional de açúcar, o USDA projetou que a demanda global do adoçante totalizará 180,045 milhões de toneladas em 2023/24, ante as 176,007 milhões de toneladas apontadas para 2022/23 (alta de 2,3%).

Assim, o mercado internacional de açúcar terá que lidar com um excedente de oferta de 7,836 milhões de toneladas em 2023/24, após superávit de 1,272 milhão de toneladas em 2022/23.

Completou o quadro mais negativo para o mercado futuro de açúcar em maio a derrocada nas cotações internacionais do petróleo. O barril do Brent acumulou queda de quase 9% no mês, enquanto o WTI caiu 11% em meio a um dólar mais forte e dados mais fracos da economia da China, o principal importador de petróleo do mundo.

Com o petróleo mais barato, o etanol perde atrativo para as usinas do Brasil, que assim optam por produzir mais açúcar.