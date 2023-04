Cotado como interino, Danilo comanda Sub-20 do Corinthians

O ex-meia Danilo, que atualmente comanda a categoria Sub-20 do Corinthians, foi um dos nomes mais citados entre os candidatos à vaga de treinador interino do clube. Conforme apurado pela Itatiaia, porém, o profissional ainda não recebeu nenhuma sinalização do clube para definir seu futuro.

Desta forma, Danilo comanda normalmente a equipe Sub-20 do Corinthians nesta quinta-feira (27), quando o Timão enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Os profissionais devem ir ao CT somente para trabalhos regenerativos, o que não demanda um treinador para comandar as atividades.

A possibilidade de Fernando Lázaro assumir como interino, antes da contratação do novo profissional, foi praticamente descartada pelo presidente Duílio Monteiro Alves, justamente o que motivou os rumores por Danilo.

Após a vitória contra o Remo e a saída de Cuca, o dirigente evitou cravar o técnico provisório. Vale destacar que a ideia do Corinthians é anunciar seu novo treinador ainda antes do próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Timão tem o derby contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília).